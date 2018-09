Michel Cymes : La drogue qu'il prenait "pour tenir" pendant ses études

Lors de son passage dans La Bande originale, sur France Inter, ce mardi 11 septembre 2018, Michel Cymes a fait une révélation qui devrait faire du bruit.

Nagui a souhaité recevoir les acteurs Vincent Lacoste et William Lebghil pour la promotion du film Première Année de Thomas Lilti. Ils y incarnent des étudiants en médecine qui font face à la compétition acharnée ou au rythme soutenu dans leur école. Des difficultés que l'ancien animateur du Magazine de la santé (France 5) - également invité dans l'émission radio – connaît bien puisqu'il est passé par là pour exercer son métier d'ORL et chirurgien.

Et il a révélé son astuce pas vraiment légale pour tenir le coup : "Moi, je reconnais aujourd'hui que pour préparer l'internat, c'est à dire en 6e année de médecine, j'ai pris des amphétamines, parce qu'il fallait que je tienne, l'internat est une préparation terrible aussi ! J'ai pris un médicament je crois que ça s'appelait 'l'ordinateur' à l'époque et j'ai regardé quelques années après ce que c'était parce que je savais pas et c'était des amphet'. Donc tout ça pour pouvoir tenir, oui !"

L'ancien collègue de Marina Carrère d'Encausse a bien entendu précisé aux auditeurs de ne pas suivre son exemple.