Michel Cymes, papa attentif, a dissuadé ses fils de faire médecine

Michel Cymes (59 ans) est partout. À la télévision sur France 2 et France 5, à la radio sur RTL et dorénavant dans le rayon jeunesse des librairies avec son ouvrage Quand ça va, quand ça va pas (Éditions Clochette), un nouveau projet qui lui tient à coeur puisqu'inspiré par son rôle de père !

Interrogé par nos confrères de Télé 7 jours, le médecin préféré des téléspectateurs du Service public a en effet raconté la genèse de ce projet expliquant les bobos aux enfants : "C'est grâce à mon plus jeune fils, qui a 6 ans [Michel Cymes a trois fils âgés de 20, 18 et 6 ans, NDLR]. Un soir il m'a demandé : 'Tu peux me dessiner un coeur ?' Puis il m'a posé plein de questions. Comme cela l'intéressait, je lui ai expliqué tous les soirs un organe. Maureen Dor, une copine éditrice, m'a dit qu'elle aimerait que l'on réfléchisse à un livre pour enfants. Je lui ai sorti tous mes dessins."

Bien évidemment, le benjamin de Michel Cymes est le plus grand fan de ce nouvel ouvrage très instructif. "Il était super fier ! Il l'a ensuite montré à tous ses copains. Je pense qu'il est bien barré pour me dire un jour : 'Papa, je veux faire des études de médecine !", a-t-il révélé. Un choix qu'il avait pourtant redouté pour ses aînés. "J'ai tout fait pour dissuader mes deux grands de faire ces études. Je ne voulais pas m'angoisser à chaque fois qu'ils allaient passer un concours. Et puis, ce n'est pas toujours facile d'être 'fils de' quand on fait le même métier. Mais le petit fera ce qu'il voudra", a-t-il ajouté.

Pour les plus grands, Michel Cymes a également publié le livre Votre cerveau aux éditions Stock.

