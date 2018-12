Michel Drucker : Ce beau cadeau qu'il n'a pas pu faire à Philippe Gildas...

Samedi 1er décembre 2018, Michel Drucker était l'un des invités de Thierry Ardisson dans Les Terriens du samedi sur C8. Lors de son entrevue avec l'homme en noir, l'animateur de Vivement dimanche a fait une révélation sur "son grand regret" après la disparition de son ami Philippe Gildas, mort le 28 octobre dernier.

En effet, alors que le mari d'Audrey Crespo-Mara ironisait sur le fait que des stars l'appelaient "dans leurs derniers instants, un peu comme un prêtre, pour l'extrême-onction", Michel Drucker a accepté de parler de Philippe Gildas et a révélé qu'il avait un grand regret à son sujet. "Je suis allé le voir, dans les dernières semaines. Sa femme Maryse était là. Et il me dit à voix basse : 'Alors, tu as fait un spectacle ? Je n'ai pas pu le voir", a raconté le taulier de la télévision française.

Naturellement, Michel Drucker a tout de suite saisi l'occasion pour faire une promesse à son ami malade. "Ecoute, je reviens et puis je vais te le refaire pour toi, comme je l'avais fait pour Delpech. Je te ferai dans ta chambre tout le spectacle pour toi tout seul", a-t-il raconté. Malheureusement, la maladie a rapidement gagné du terrain et Michel Drucker n'a pas pu tenir cette promesse. "J'ai tardé...", a-t-il finalement reconnu.

