Mort de Philippe Gildas : Sa femme Maryse se confie sur leur rencontre

Philippe Gildas est mort à l'âge de 82 ans dans la nuit du 27 octobre 2018. L'animateur, qui a marqué le PAF avec Nulle part ailleurs et le formidable duo qu'il formait avec Antoine de Caunes, souffrait d'un cancer. Au lendemain de cette triste nouvelle, son épouse Maryse (78 ans) s'est exprimée auprès de nos confrères d'Europe 1, radio pour laquelle elle a longtemps travaillé, ainsi qu'auprès de Laurent Ruquier.

Le présentateur de 55 ans a contacté Maryse dans le cadre de l'émission spéciale Les Enfants de la télé (France 2) prévue en hommage au regretté Philippe Gildas. L'occasion pour celle qui a partagé sa vie durant trente-six ans de faire de confier qu'au moment de leur première rencontre dans les locaux d'Europe 1 en 1976, elle n'imaginait pas finir ses jours à ses côtés.

"Entre 76 et 81, on n'était pas ensemble. Moi j'avais quelqu'un dans ma vie et lui était très marié, donc impossible. Ce n'est qu'après, quand il a été nommé directeur de l'antenne, et qu'on ne se voyait plus car il était enfermé dans son bureau, qu'il y a eu un manque. Donc il m'a invitée à déjeuner. Moi j'étais très mal à ce moment-là, tout allait mal dans ma vie, je n'avais que le boulot en tête. (...) J'ai senti une épaule bienveillante, adorable. Je sentais qu'il avait quand même un petit truc pour moi. Mais je n'étais pas dans cet état d'esprit à l'époque alors il a mis un peu de temps", a raconté Maryse dans un premier temps. "Un jour, c'est venu tout seul", a-t-elle poursuivi. Elle a fini par succomber à son charme et ne l'a plus jamais quitté.

Maryse a ensuite confié avoir été très touchée par les nombreux hommages des personnalités télévisées ou de son public : "Je ne pensais pas qu'il était autant estimé et aimé. C'est énorme. Tant mieux, ça veut dire qu'il le méritait."

Du côté des audiences, l'émission a rassemblé 2,21 millions de téléspectateurs (soit 11% de part de marché).