Mort de Philippe Gildas : Antoine de Caunes pleure "son Philou"...

Au delà de sa bande, c'st toute la télé qui pleure Philippe Gildas aujourd'hui. À commencer par Canal+ à qui il a tant donné : "C'est avec une immense tristesse que nous apprenons la disparition de Philippe Gildas. Sa rigueur journalistique, sa curiosité insatiable, son humour et sa générosité laissent une empreinte indélébile sur CANAL+", écrivent les équipes de Canal sur Instagram. "C'est avec une immense douleur que nous apprenons la disparition de Philippe Gildas. Il a marqué son époque par son talent, son grand professionnalisme et sa légendaire gentillesse", a twitté le directeur des antennes de Canal+ Gérald-Brice Viret.

L'AFP a également repéré les hommages de nombreuses personnalités. Jean-Pierre Elkabbach s'est dit "bouleversé et secoué par la mort de Philippe Gildas, pour avoir longtemps travaillé à ses côtés : un grand Seigneur des médias et un Prince de l'amitié". Jean-Pierre Foucault a lui écrit : "Tu étais un modèle, un exemple pour toute une génération d'hommes et de femmes de notre profession. Tu avais pris la sage décision de t'arrêter pour vivre... encore... mais trop peu, en Corse... Nous prions pour ton repos et embrassons Maryse affectueusement." Tandis que Laurent Guimier, le vice-président d'Europe 1, où Philippe Gildas et son épouse Maryse Gildas ont officié, a publié sur Twitter une affiche promotionnelle d'époque en hommage au journaliste avant d'ajouter : "Toute l'équipe d'Europe 1 salue la mémoire de Philippe Gildas, qui nous a quittés cette nuit. Il était une grande voix et l'infatigable inventeur de la radio moderne."

D'autres stars du petit écran ont évidemment une pensée pour Philippe Gildas ce dimanche. Cyril Hanouna sur Twitter : "Je viens de prendre un coup sur la tête en apprenant le décès de Philippe Gildas. J'avais eu la chance de le connaître, il était toujours souriant, bienveillant, à l'écoute. Un Grand Monsieur nous a quittés. Je pense fort à sa famille et à sa femme l'adorable Maryse." Nikos Aliagas : "Ethique. Professionnalisme. Justesse. Dignité. Un grand monsieur de la télé et de la radio nous a quittés. Condoléances à sa famille." Nagui, Stéphane Bern, Faustine Bollaert, Wendy bouchard mais aussi Patrick Poivre d'Arvor ont tous eu une pensée pour lui.