Michel Drucker recadré par la direction après ses tacles à Laurent Delahousse

La direction de France Télévisions n'a guère apprécié les propos de Michel Drucker à l'encontre de Laurent Delahousse. Après avoir découvert les critiques de l'animateur de Vivement dimanche dans Le Parisien, le directeur de l'information de France Télévisions Yannick Letranchant s'est saisi de son compte Twitter afin de soutenir le présentateur de 19h le dimanche.

"Il faut raison garder. La direction de l'information salue le travail de Laurent Delahousse, une figure emblématique et respectée de France Télé, de ses équipes et de la rédaction. Chacun a sa place et son rôle sur le Service public", a-t-il posté.