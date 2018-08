Michel Fugain aux oubliettes ? "Ce n'est pas la peine de sortir des disques"

Tandis qu'il profite de sa maison en Corse, Michel Fugain a accordé une nouvelle interview à Ici Paris, parue dans le numéro du 8 août 2018. L'occasion pour l'interprète de 76 ans d'évoquer sa vie de famille, son couple avec Sanda, tout en restant sceptique quant à la sortie d'un prochain album.

Après un été entre repos auprès de ses petits-enfants et concerts avec son groupe Pluribus, le chanteur et compositeur annonce son retour prochain en studio d'enregistrement. Pour autant, l'interprète de Fais comme l'oiseau n'est pas certain de faire un nouveau disque. Il s'explique : "Tous les mecs qui ont cinquante ans de métier, les programmateurs radio ne les écoutent même pas, donc ce n'est peut-être pas la peine de sortir des disques..."

Quoi qu'il en soit, Michel Fugain peut compter sur le soutien de sa femme Sanda. "Elle connaît le métier, elle se trompe rarement, confie t-il sur son épouse, également chanteuse et musicienne. Quand elle n'est pas à mes côtés, les gens sont surpris. Tout le monde l'adore alors que moi j'ai la réputation d'être une grande gueule, pas facile à vivre, ce qui est totalement faux bien sûr..."