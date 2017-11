Michel Fugain et Marie : "En mourant, Laurette nous appris à vivre"

Après quatre années passées au Canada, Marie Fugain retrouve les planches, en France. Cet été, avec ses deux fils (Elliot et Sam, âgés de 14 et 11 ans, dont le père est son ex-mari Richard Charest), la comédienne de 43 ans a passé un mois en Corse chez son père, Michel Fugain, et son épouse Sanda. Cet automne, ils se retrouvent à Paris. Elle joue à la Comédie Caumartin la pièce Bouquet Final, lui se produira avec son spectacle La Causerie musicale au théâtre de l'Atelier le 27 novembre. Le magazine Gala les a réunis pour une interview croisée dans laquelle père et fille évoquent la mort de Laurette.

Laurette Fugain est morte à 22 ans, emportée par une leucémie en 2002. Sa mère, Stéphanie Fugain, a créé une association à son nom pour lutter contre cette maladie. Le 12 octobre, Marie Fugain et ses partenaires donnaient une représentation spéciale de la pièce Bouquet final dont toutes la recette a été reversée à l'association. À cette occasion, Marie Fugain réunissait alors ses parents, venus l'applaudir sur scène. Encore aujourd'hui, Michel Fugain parle de la mort de sa fille comme d'un "séisme" mais concède que "le temps a fait ce qu'il devait faire".

La tendresse qu'on se donne, ça, ça compte

Après la mort de Laurette, Michel et Stéphanie Fugain n'ont pas trouvé la force de rester ensemble. Le chanteur a été repêché par Sanda. Au début, cela fut difficile pour Marie et son frère Alexis, 24 ans, mais les rapports se sont apaisés entre tous : "On est ensemble et la vie continue, confie Michel Fugain dans Gala. Même plus belle, plus forte. En mourant, Laurette nous a appris à vivre. (...) La performance du chanteur, je m'en fiche, mais la tendresse qu'on se donne, ça, ça compte. Ce qu'on doit à une môme de 22 ans qui n'a pas pu vivre, c'est de vivre."

C'est un sentiment que partage Marie, la grande soeur qui a couché dans un livre sa peine ; un livre au titre fort, Moi, on ne m'a jamais demandé comment j'allais... Pourtant Laurette était ma soeur (Éditions Michel Lafon, 2012). Partir au Canada était pour elle une manière de fuir sa peine. Raté. Elle a gagné en sagesse depuis cette terrible épreuve : "Oui, on vieillit, on vit des trucs pas marrants, mais estimons-nous heureux : vivre et être en bonne santé, c'est un sacré luxe."

