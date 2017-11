Michel Leeb : Ce que la mort de sa mère a changé dans sa vie !

Samedi 4 novembre 2017, Michel Leeb était de passage dans Salut les terriens (C8) à l'occasion de la diffusion du Leeb Show, un spectacle pour fêter ses 40 ans de carrière. Aussi a-t-il évoqué son parcours.

Mais l'humoriste de 70 ans n'a pas échappé à des questions d'ordre personnel. Thierry Ardisson est notamment revenu sur la mort de sa maman Mafalda, survenue en 1997. Un événement traumatisant qui a changé beaucoup de choses dans la vie de Michel Leeb : "Depuis que ma maman a disparu, je suis claustrophobe et hypocondriaque. Je le suis devenu pratiquement du jour au lendemain. C'est très emmerdant, surtout pour l'entourage." Et de poursuivre : "Ça doit venir du fait que j'étais très attaché à ma mère."

Michel Leeb a également évoqué son papa, avec qui il avait coupé les ponts durant vingt-cinq longues années. Il a d'ailleurs raconté une anecdote pour le moins surprenante à son sujet : "Je lui ai dit : 'Ecoute, je suis à l'Olympia dans huit jours, ça me ferait plaisir que tu viennes". Il accepte et vient (...). Le spectacle commence et mon père, qui est un peu fatigué est sorti pendant le spectacle pour aller dans un petit bar situé dans les coulisses de l'Olympia. Il s'est sifflé une petite bouteille de vin blanc et en revenant dans la salle il s'est trompé de porte et est arrivé sur scène (...). A la fin du spectacle, je me retourne vers les musiciens et je vois mon père assis. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive."