Michel Legrand : Le projet de Macha Méril, le coup de pouce de Brigitte Macron

Coprésidente et codirectrice artistique du Festival du film russe de Paris, Macha Méril en a présenté le 28 février 2019 dans A la bonne heure, l'émission de Stéphane Bern sur RTL, la cinquième édition, qui se déroulera du 11 au 18 mars dans quatre salles parisiennes. Le souvenir de son époux Michel Legrand, mort il y a quelques semaines à peine, a bien sûr été évoqué. Macha Méril a de grands projets pour faire vivre sa mémoire et recevra pour ce faire un coup de pouce de la première dame, Brigitte Macron.

"Il y a des choses, je sentais bien qu'il n'aurait plus la force de les faire et qui lui plaisaient beaucoup comme un Festival Michel Legrand. (...) On était tellement proches. J'étais une coéquipière. Non seulement il m'aimait, mais il m'avait confié une mission de son vivant." Macha Méril parle de Michel Legrand avec beaucoup de tendresse dans la voix.

L'actrice et auteure a une grande idée en tête : "Michel Legrand, quand il était en France, aimait séjourner dans un petit château qu'il avait acheté dans le Loiret, près de Montargis. Il y a un petit château du XIXe qui est assez moche, mais autour il y a des bâtiments du XVIIe, magnifiques, et j'ai l'intention de faire là une fondation Michel Legrand avec un festival de musique. Parce qu'il y a beaucoup de terrain autour, il y a la possibilité de faire de la musique sans déranger les voisins. Et puis, c'est la seule chose qu'il aurait aimée : faire un festival oecuménique parce qu'il pensait qu'il n'y avait pas mauvaises musiques. Alors on ferait un jour du jazz, un jour de la musique de film, un jour de la comédie musicale, un jour de la chanson et un jour de la musique classique."

Un coup de pouce bienvenu

Macha Méril prend son projet très à coeur. Avant de lancer ce grand festival, il faut restaurer les lieux et les mettre aux normes qu'exige une telle manifestation. Dans cette mission, la veuve de Michel Legrand reçoit le soutien de la première dame : "Fort heureusement, Brigitte Macron, qui a assisté aux obsèques de Michel et a été très impressionnée par la musique et la messe orthodoxes, m'a appelée en me disant 'est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ?'. J'ai répondu 'oui' tout de suite." Macha Méril plaisante avec l'animateur qu'il va prochainement en entendre parler, puisqu'il est à la tête d'une mission patrimoine que lui a confiée le président Emmanuel Macron et que suit de près Brigitte Macron. "Je pense, souligne-t-elle, qu'il y a quelque chose de formidable à faire là parce que c'est vraiment la maison de Michel Legrand."

Le compositeur est mort le 26 janvier 2019 à Neuilly-sur-Seine. Michel Legrand a été inhumé au cimetière du Père-Lachaise.