Michèle Bernier "grand-mère comblée" grâce à sa fille Charlotte et ses jumeaux

Depuis octobre 2017, Michèle Bernier endosse un nouveau rôle, celui de grand-mère. Sa fille aînée Charlotte Gaccio, 30 ans, a accueilli non pas un mais deux bébés pour cette première grossesse, une fille et un garçon prénommés Zoé et Roméo. Un joli doublé, présenté sur Instagram un mois plus tard par l'heureuse maman, qui ravit leur grand-mère.

Omniprésente dans le paysage audiovisuel, Michèle Bernier est de retour sur nos petits écrans dans un épisode de la série à succès Meurtres à... de France 3. Choisie pour être l'héroïne de celui tourné à Orléans, la comédienne de 61 ans incarne une jeune grand-mère à la ville comme à la scène. Les scénaristes ne savaient même pas que sa fille était enceinte comme elle le révèle dans le nouveau numéro de Télé Star. Pour la première fois depuis la naissance de ses petits-enfants, elle les évoque. "Pour l'instant, ils sont petits, trop mignons. Je suis une grand-mère comblée. Ce qui est merveilleux, c'est de savoir que l'amour se multiplie", confie la comédienne, sur un petit nuage.

Michèle Bernier partage l'amour de la famille avec sa fille aînée mais pas seulement. Charlotte Gaccio a suivi les pas de sa maman, pour le grand plaisir de celle-ci. "C'est formidable d'avoir une comédienne en plus dans la famille. (...) J'adore beaucoup ma fille", s'enthousiasme Michèle Bernier. Charlotte Gaccio est au casting de la deuxième saison de la série Sam actuellement en cours de diffusion sur TF1.