Michèle Bernier, malchanceuse en amour : "Ça dure en moyenne 15 jours"

Michèle Bernier cherche toujours le prince charmant et il semblerait qu'il ne soit pas facile à trouver. Invitée samedi 15 avril dans l'émission Salut les Terriens ! (C8), la femme de 60 ans a fait le bilan de sa vie amoureuse et une drôle de confidence.

Si l'ex-romance la plus connue de Michèle Bernier est celle avecBruno Gaccio, père de ses deux enfants, Charlotte (29 ans) et Enzo (20 ans), l'humoriste actuellement à l'affiche de Folle Amanda au théâtre Antoine à Paris a récemment dévoilé avoir craqué pour un croque-mort. Une histoire sans lendemain, comme souvent.

En effet, la sexagénaire qui est actuellement célibataire a confessé avoir peu de chance en amour : "Je suis quelques fois avec quelqu'un mais ça ne dure pas assez pour que ce soit un couple." Et la cause de ces échecs est simple. Elle explique : "Cela dure le temps que ça l'amuse [son compagnon, NDLR] d'être le 'mec de'. Le temps que ça l'amuse moins qu'on ne lui parle pas beaucoup parce que vous savez dans le métier on est un peu chiant pour ça. Le temps que ça ne l'amuse plus d'être le 'monsieur de'."

Résultat, les amours de Michèle Bernier durent en moyenne 15 jours !