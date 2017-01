Michèle Laroque, victime de la dictature roumaine : "On a essayé de m'enlever"

L'année 2017 s'annonce encore bien chargée pour Michèle Laroque. La star est sur les planches avec Ils s'aiment depuis 20 ans et s'active également côté grand écran. Que ce soit pour sa vie personnelle ou professionnelle, elle formule le voeu d'être toujours plus libre. Un souhait qui puise ses sources loin dans sa jeunesse...

À 56 ans, Michèle Laroque est bien dans ses pompes. Une attitude positive qu'elle cultive de longue date, elle qui se donne les moyens d'atteindre son objectif ultime : être libre. "C'est du boulot ! Le travail d'une vie. (...) C'est quand on se sent responsable de sa vie que l'on commence à être libre", explique-t-elle Télé 7 Jours. Mais la comédienne sait d'où lui vient cette force pour maintenir le cap. "J'ai eu des parents extraordinaires. (...) Ils m'ont donné des points d'appui qui m'aident toujours", dit-elle. Et pourtant, ses parents n'ont pas eu une vie facile loin, loin de là...

En effet, Michèle Laroque, qui a des origines roumaines par sa mère, lève le voile sur une tranche particulière de son histoire familiale. "Ma mère a été condamnée quand elle s'est échappée [elle a fui la dictature de Ceaușescu, du début des années 1970 à fin 1989, NDLR], elle n'a pas pu y retourner pendant longtemps. J'ai moi-même été suivie par la Securitate, plus jeune, quand je suis allée voir mon grand-père. On a essayé de m'enlever", relate-t-elle. Heureusement, plus de peur que de mal pour la comédienne !

Michèle Laroque, que l'on retrouvera en duo avec Muriel Robin le 7 janvier sur France en prime trime pour Elles s'aiment depuis 20 ans, fourmille de projets : elle est attendue dans un film avec Océane Rose Marie, dans Chouquette avec Sabine Azéma ainsi que dans un long métrage avec Muriel Robin. La star va également adapter sa pièce Mon brillantissime divorce.

