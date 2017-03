Michelle Obama : George W. Bush raconte les dessous de leur amitié !

Plusieurs fois repérés très proches lors d'événements politiques ou médiatiques, Michelle Obama et George W. Bush ont surpris par leur complicité inattendue. Il faut dire qu'a priori, l'ancienne First Lady et l'ex-président n'ont que peu de points communs. Et pourtant...

Interrogé par People, l'ancien président républicain s'est expliqué. "Elle aime plutôt mon sens de l'humour. J'aime instantanément toute personne qui aime mon sens de l'humour", a-t-il dit. George W. Bush et Michelle Obama se sont souvent trouvés assis côte à côte, notamment en juillet 2016, lors d'une cérémonie d'hommage aux policiers morts à Dallas en juillet dernier ou en septembre lors d'une cérémonie à Washington pour célébrer l'ouverture du Smithsonian's National Museum of African American History and Culture. À chaque fois, l'épouse de Barack Obama s'était montrée tactile et proche de l'ancien président. "Je suis incapable de me souvenir des autres endroits où j'ai été assis à côté d'elle mais j'ai sans doute fait quelques remarques amusantes et elle a eu l'air d'apprécier. Je l'ai un peu taquinée, elle et son entourage, je suis plutôt léger. Les Obama sont toujours entourés de gens si sérieux tout le temps", a-t-il ajouté.

George W. Bush, qui publie un livre d'art et expose ses oeuvres dans le cadre d'une exposition intitulée Portraits of Courage: A Commander in Chief's Tribute to America's Warriors, explique aussi sa bonne entente avec Michelle Obama par son travail auprès des familles de militaires. Lui-même aide les vétérans à travers un organisme lancé après sa présidence. Il espère collaborer avec le couple Obama dans les années à venir. "Je crois qu'ils sont intéressés par l'idée de faire des choses avec nos soldats maintenant qu'ils vivent une nouvelle vie. Cela va leur demander du temps pour prendre leurs marques et trouver la manière de faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais s'il y a un moyen d'entrer en symbiose avec eux, alors tant mieux", a-t-il déclaré.

Thomas Montet