Michou entouré de Nana Mouskouri et Jean-Paul Belmondo pour ses 88 ans

Ce 18 juin 2019, Michou réunissait tous ses proches dans son cabaret situé rue des Martyrs à Paris afin de fêter comme il se doit ses 88 ans.

Parmi ses prestigieux convives rassemblés dans son établissement connu à travers le monde depuis les années 60, on a pu apercevoir l'immense Jean-Paul Belmondo (86 ans) et la discrète Nana Mouskouri (84 ans). Tous deux, visiblement ravis d'être présents pour leur ami de longue date, ont pris la pose avec le sourire. La comédienne Valérie Steffen, nouvelle compagne de notre Bébel national, était également de la partie.

Etaient présents à cette soirée placée sous le signe de la bonne humeur : Les acheteurs d'Affaire conclue (France 2) Pierre-Jean Chalençon et Caroline Margeridon, le chanteur Hervé Vilard, Albert Kassabi (alias Bebert des Forbans), le producteur Orlando, la comédienne Sandrine Bonnaire et sa fille Jeanne, l'animateur de TF1 Jean-Luc Reichmann, l'acteur Vincent Lindon, le journaliste Christophe Hondelatte, le compositeur Charles Dumont et sa compagne Florence, la comédienne et écrivaine Anny Duperey, Fiona Gélin, Fabienne Thibeault et son mari Christian Montagnac, le chanteur Alain Turban, Zize Dupanier, l'animateur Damien Thévenot (France 2) mais aussi Daniel Auclair et Marcel Campion.

Pour rappel, il y a quelques jours, Michou inquiétait à cause de photos postées par Pierre-Jean Chalençon sur lesquelles il était apparu très amaigri. L'excentrique octogénaire qui vient de sortir un album Michou, le best of avait ensuite accepté de parler son état de santé lors d'un entretien avec Ici Paris. "Je vais bien ! J'ai ma petite jouvence, le champagne. C'est ma faiblesse. Je suis heureux, car je vais fêter mes 88 ans le 18 juin. Je suis le doyen des cabarets. Je suis chez moi tous les soirs, heureux d'accueillir les gens, à qui je dis merci", commentait-il très positif. Et l'homme en bleu de poursuivre alors : "Je vais bien, je ne suis pas mort ! J'ai un médecin, mais pas de gynécologue (rires). Au vu des analyses, il m'a interdit le champagne, alors j'ai réduit un petit peu. Mais pour moi, c'est le symbole de la fête !"