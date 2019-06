Michou totalement changé : l'homme en bleu a perdu beaucoup de poids

À 87 ans, Michou fait toujours la fête et sait toujours aussi bien s'entourer ! Dimanche 2 juin 2019, l'homme en bleu qui aime tant les belles soirées a reçu des amis chez lui dans son appartement situé sur la Butte Montmartre, aux pieds du Sacré Coeur à Paris. Un moment de détente que le collectionneur Pierre-Jean Chalençon a partagé sur sa page Instagram. Des photos sur lesquelles le célèbre fêtard apparaît aminci.

Le Michou de l'été 2019 qui arrive ne ressemble plus au Michou que l'on pouvait voir s'éclater dans son cabaret en février dernier, comme on peut le constater en comparant les images des deux événements. L'octogénaire semble avoir perdu beaucoup de poids, une transformation dont on ignore la cause. Mais ce qui est certain, c'est que le joyeux fêtard n'en a pas perdu sa légendaire joie de vivre.



C'est donc bien sûr tout en bleu, lunettes comprises, le sourire aux lèvres et un verre à la main que Michou a reçu chez lui l'expert en art de l'émission Affaire conclue (France 2). "Avec mon maître... un ami de toujours... et bien plus que cela... je t'aime mon Michou", a écrit Pierre-Jean Chalençon en légende d'une photo de leur duo. Au passage, on apprend que Le Cabaret Michou sort un "super album" intitulé Michou le best of.