Mike Horn : Accusé de trucage par un candidat de Wild, il réplique

Rémi, expert en survie que l'on peut actuellement voir dans Wild, s'est mis un célèbre explorateur à dos. Au cours de son interview pour Télé 2 semaines, il a présumé qu'une scène d'A l'état sauvage a été truquée afin de réaliser une séquence.

"C'est le plus grand aventurier de notre génération mais certaines séquences d'À l'état sauvage n'étaient pas authentiques pour moi. Dans l'émission avec Shy'm, Mike Horn attrape un pigeon à l'aide d'un carcan, et c'est impossible de mon point de vue. Je suis persuadé que le pigeon a été placé là pour faire une séquence", a-t-il confié. Des déclarations qui ont fortement agacé Mike Horn.

En colère, l'aventurier de 51 ans a réfuté ces accusations : "Je ne ferais pas de télévision si c'était truqué. Ce n'est pas la production qui a mis le pigeon. Je n'ai pas placé un piège n'importe où, j'ai repéré les lieux avant. Parfois, on n'attrape rien, bien sûr. Mais dans ces cas-là, ça fait aussi une histoire à raconter..." Une version confirmée par la production de l'émission EndemolShine France : "Ce sont nous, les équipes, qui nous adaptons à Mike Horn et aux participants. L'aventure, on la filme : on ne la produit pas."

Rémi ne pourra pas demander à Mike Horn de le convier à l'émission pour vérifier ces dires. La raison ? Ce dernier a décidé de ne plus en tourner et a expliqué pourquoi lors d'une interview pour Society, en novembre dernier : "Comme c'est le format de Bear Grylls [alpiniste et aventurier britannique, NDLR], il touche plus d'argent que moi. Indirectement, je travaille pour lui. Alors récemment, j'ai dit : 'J'arrête, merci, ciao.' À l'état sauvage, c'est terminé."