Mike Tindall : Son nez refait, personne ne l'a remarqué ! Pourtant...

Trois ans après avoir évoqué avec The Mirror ses difficultés respiratoires et la nécessité d'une intervention chirurgicale, Mike Tindall est passé à l'acte : au printemps 2018, l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre de rugby, époux de Zara Phillips, s'est fait refaire le nez. "Ce n'est pas vraiment que je veuille le faire refaire, disait-il en 2015, mais il se pourrait que j'y sois obligé parce qu'en fait je ne peux pas très bien respirer. J'imagine que c'est un peu comme chez les carlins. Le problème, c'est que si je le fais, est-ce que les gens vont dire que c'est parce que je fais des trucs à la télé à présent ? Parce que ce n'est absolument pas pour ça." Trois ans plus tard, l'ex-rugbyman peut être rassuré : le résultat de l'opération est passé carrément inaperçu, même auprès de ses proches !

Cassé huit fois en douze ans de carrière sur les terrains, le nez de Mike Tindall, 39 ans, est à présent réparé. C'était devenu inéluctable : "J'avais beaucoup de migraines et mes sinus étaient totalement bouchés, alors il a fallu m'en percer de nouveaux", vient-il de confier cette semaine au magazine Hello! alors qu'il faisait la promotion d'un événement sportif caritatif qui se déroulera sur les pistes de Val d'Isère en mars 2019, le Val d'Istance Challenge. Et d'ajouter qu'au sein même de la famille royale britannique, tout le monde n'y a vu que du feu : "Je dirais qu'il a fallu six semaines, à partir du moment où ça a été fait, avant que quelqu'un s'en aperçoive. C'était super, exactement la réaction que j'espérais."

La princesse Anne, qui avait par le passé intimé à son gendre de faire corriger son nez tout tordu et abîmé avant qu'il épouse sa fille en juillet 2011, est-elle celle qui s'en est rendu compte la première ? Ça, Mike ne le dit pas...

Au cours du même événement, dont les bénéfices iront à plusieurs associations, le colosse s'est aussi confié sur la maladie de Parkinson qui a accablé son père : "Pour être honnête, au début, j'étais un peu blasé. C'était en 2003. On ne voit pas rapidement de changements, avec Parkinson... mais il y a le côté dégénératif des choses, c'est ce qui se passe maintenant ; ces quatre dernières années, depuis que j'ai pris ma retraite, on voit l'effet énorme que ça a. Le gars qui jouait au rugby avec toi quand tu étais enfant et t'a appris tout ce que tu sais sur le rugby, d'un seul coup, n'est plus celui qu'il était. C'est là que tu prends conscience."

Dans un registre plus léger, Mike Tindall a aussi fait de premiers commentaires sur l'arrivée de son deuxième enfant avec Zara Phillips, une petite Lena qui est née le 18 juin 2018, un an et demi après que sa mère avait fait une fausse couche. Signalant que leur fille aînée, Mia, 4 ans, était ravie d'être grande soeur, il a notamment révélé que les deux fillettes avaient été gâtées, puisque les proches qui ont envoyé des cadeaux de naissance pour Lena n'ont pas oublié Mia. Une Mia toute mignonne et parfaite épanouie qu'on pouvait voir le week-end dernier avec ses parents sur le prestigieux parcours de Celtic Manor, où Mike Tindall disputait un tournoi de golf caritatif.