Zara Phillips : Enceinte de son 2e enfant, un an après sa fausse couche

Noël 2017 avait été cruel pour Zara Phillips et Mike Tindall, mais le Nouvel An 2018, lui, est réjouissant : un an après sa fausse couche annoncée le 24 décembre 2016, la fille de la princesse Anne est retombée enceinte !

Parents d'une petite Mia qui fêtera le 17 janvier son 4e anniversaire, Zara et son mari attendent à nouveau un second enfant. L'annonce a été faite par un représentant alors que la cavalière médaillée olympique et l'ancien capitaine du XV d'Angleterre se trouvent actuellement en vacances en Australie, comme chaque année à cette période, où la jeune femme a coutume d'honorer son rôle d'ambassadrice pour Magic Millions, maison de vente de chevaux de course. On a d'ailleurs pu les voir avec des amis à Sydney à plusieurs reprises à la fin du mois de décembre et constater que la petite-fille de la reine Elizabeth II affiche toujours quelques rondeurs... Si on pouvait les mettre sur le compte des kilos superflus dont elle a avoué avoir du mal à se débarrasser après sa première grossesse, on peut désormais les attribuer à un heureux événement en préparation !

Un porte-parole du palais de Buckingham, où l'on se réjouit déjà de la naissance prévue en avril 2018 du troisième enfant du duc et de la duchesse de Cambridge, a fait savoir que "la reine et les membres de la famille royale ont été ravis" d'apprendre la grossesse de Zara. Une nouvelle qui doit aussi considérablement aider les premiers intéressés à se remettre du drame qu'ils ont vécu.

En mai 2017, au moment même où leur deuxième enfant aurait dû naître, Mike Tindall évoquait pour la première fois dans un entretien avec le Sunday Times la douleur d'avoir perdu ce bébé et le rôle crucial de sa fille Mia dans cette épreuve : "Une chose que l'on apprend, c'est que bien d'autres personnes doivent traverser la même chose, a confié l'ancien capitaine du XV d'Angleterre. Ce qui nous a sauvés, c'est Mia, notre fille. Peu importe à quel point on se sent mal, elle viendra nous sauter au cou en courant", confiait-il notamment. On imagine que la demoiselle au caractère bien trempé fera une merveilleuse grande soeur.