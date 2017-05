Zara Phillips victime d'une fausse couche : son mari Mike Tindall se confie...

Zara Phillips, épouse Tindall, n'est certes pas femme à se laisser abattre, mais personne ne lui en aurait voulu pour autant de rester un moment à l'écart de la vie publique après l'épreuve qu'elle a vécue : moins d'un mois après avoir annoncé qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, la fille de la princesse Anne et petite-fille de la reine Elizabeth II faisait savoir, à la veille de Noël, qu'elle avait perdu son bébé.

Malgré ces tristes circonstances, elle honorait bien, quelques jours plus tard seulement, son engagement annuel en Australie, ambassadrice de longue date de la société de vente de chevaux Magic Millions, et faisait bonne figure au soleil de la Gold Coast. Depuis, la médaillé d'argent par équipe du concours complet des Jeux olympiques de Londres, qui fête ce lundi 15 mai ses 36 ans, a signé son retour à la compétition : fin mars, elle était bien évidemment en selle pour le concours complet organisé sur les terres de Gatcombe Park, fief familial de la princesse royale où elle-même réside et utilise les installations équestres, montant devant sa fille Mia, sa mère Anne ainsi que son frère Peter et son clan (sa femme Autumn et leurs filles Savannah et Isla), son public indéfectible ; puis, fin avril, on la retrouvait avec son fidèle High Kingdom aux Etats-Unis, à Lexington, dans le Kentucky.

Dans une interview accordée au Sunday Times parue dimanche, Mike Tindall, qui célébrera le 1er juillet prochain son 6e anniversaire de mariage avec Zara, s'est exprimé pour la première fois sur cette fausse couche, un drame qu'ils sont parvenus à surmonter notamment grâce à leur fille Mia, 3 ans : "Une chose que l'on apprend, c'est que bien d'autres personnes doivent traverser la même chose, a confié l'ancien capitaine du XV d'Angleterre. Ce qui nous a sauvés, c'est Mia, notre fille. Peu importe à quel point on se sent mal, elle viendra nous sauter au cou en courant. Quand je jouais encore au rugby, je ne la voyais quasiment pas ; désormais, nous pouvons la voir grandir. Je peux l'emmener nager, je peux l'emmener aux Ninja Tots [initiation aux arts martiaux, NDLR]. Vous n'arriverez jamais à la voir là-bas parce qu'elle disparaît dans un nuage de fumée."

On reconnaît bien là le tempérament bien trempé de Mia, qui a "sa petite personnalité" - "ce que nous encourageons", avait précédemment indiqué son papa. Quant à sa maman, elle avait annoncé dès avant sa naissance qu'elle ferait beaucoup d'activités en extérieur, comme ses parents.

Gageons que l'espoir de la voir devenir grande soeur n'est que partie remise...