Mila Kunis et Ashton Kutcher : Leurs enfants n'hériteront pas de leur fortune !

Ils forment l'un des couples les plus puissants et le plus riches de la planète Hollywood. Et pourtant, Ashton Kutcher et Mila Kunis ont pris une grande décision à propos de la gestion de leur fortune commune : rien (ou presque) ne sera transmis à leurs enfants.

Invité le 14 février 2018 dans le podcast Armchaid Expert de son ami Dax Shepard (alias monsieur Kristen Bell), l'acteur de 40 ans a fièrement révélé cette information au cours de leur discussion, indiquant que son épouse et lui transmettraient essentiellement leur argent à des associations caritatives. "Mes enfants n'auront pas grand-chose... Ils n'auront pas de trust à leurs noms, on finira par donner notre argent à des associations et à différents organismes", a-t-il déclaré au micro.

S'ils ont un projet qui tient la route...

Pour autant, Mila Kunis et Ashton Kutcher mettront évidemment Wyatt (3 ans) et Dimitri (15 mois) à l'abri du besoin et les encourageront à poursuivre leurs rêves s'ils ont des projets, des ambitions. "Si mes enfants veulent lancer leur propre entreprise et qu'ils ont un projet qui tient la route, j'investirai dedans, mais ils n'auront pas d'héritage. Donc, avec un peu de chance, ils seront motivés pour obtenir ce qu'ils veulent", a-t-il ajouté.

Selon Forbes, la fortune d'Ashton Kutcher est estimée à quelque 250 millions de dollars, une somme qui comprend ses revenus à l'époque de Mon oncle Charlie (où il a longtemps été l'acteur le mieux payé du petit écran) et ses différents cachets au cinéma, mais aussi son patrimoine. Du côté de Mila Kunis, difficile de connaître le montant exact de sa fortune estimée autour des 50 millions de dollars selon différents médias spécialisés.

En octobre 2017, l'actrice de 34 ans avait déjà révélé que le couple refusait d'offrir des cadeaux de Noël à ses enfants. "Lorsque nous avons fêté Noël l'année dernière, Wyatt avait 2 ans et c'était trop. Ashton et moi ne lui avons rien donné, tout venait de ses grands-parents. (...) Ils ne savent même plus ce qu'ils attendent : ils attendent juste quelque chose, peu importe ce dont il s'agit. Donc ouais, nous n'allons pas élever des connards. Il y a assez de connards dans le monde et ne ne voulons pas contribuer à ça", avait-elle lâché à Entertainment Tonight. Le ton était donné !