Miley Cyrus : Son ami Wayne Coyne balance sur ses clichés embarrassants...

Liam Hemsworth risque d'être jaloux ! Sa chérie Miley Cyrus est toujours étrangement proche de son ami Wayne Coyne, avec qui elle a travaillé pour la réalisation de son dernier album Her Dead Petz. Lors d'une récente interview pour The Guardian, le rockeur de 56 ans a déclaré qu'il était toujours en contact avec la popstar, qui lui envoie des photos d'elle, y compris certains clichés compromettants !

"On s'envoie des messages quotidiennement. Je lui demande ce qu'elle est en train de faire et elle m'envoie des photos d'elle en train de pisser. Ça peut être plusieurs centaines de fois par jour ou quelques fois seulement, mais nous faisons toujours partie de la vie l'un de l'autre", a-t-il balancé cette semaine. S'ils ne se voient plus aussi souvent qu'avant, Wayne, qui a fait connaissance avec l'ancienne star de la série Hannah Montana sur Twitter il y a trois ans, est toujours très au fait de son actualité.

"Elle va continuer à participer à l'émission The Voice, mais je sais qu'elle veut aussi faire de la musique en parallèle. Je réfléchis justement à la manière dont on pourrait enregistrer un album sans qu'elle ait besoin de s'impliquer pendant des mois et des mois. Je pense que ça devrait lui plaire si on avance le boulot et qu'elle n'a plus qu'à venir faire des trucs cool", a-t-il ajouté.

De son côté, Miley Cyrus n'a pas encore évoqué l'éventuelle sortie de son 6e album studio. L'interprète de Wrecking Ball se consacre à son rôle de juge dans l'émission The Voice USA avec Adam Levine, Blake Shelton et Alicia Keys, et prépare activement son mariage avec Liam, qui vient de fêter son 27e anniversaire.

"Joyeux anniversaire à ma personne préférée de tous les temps ! Depuis notre rencontre, tu es mon meilleur ami et j'ai trop de chance de pouvoir partager autant d'animaux avec toi. Je t'aime", a-t-elle écrit sur sa page Instagram. Rappelons que le couple s'est réconcilié l'an dernier, trois ans après sa séparation. Maintenant qu'ils ont renouvelé leurs fiançailles, il se murmure que Miley et Liam souhaiteraient bientôt... agrandir la famille !

Coline Chavaroche