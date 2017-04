Milla Jovovich : Sa fille Ever, 9 ans, pose pour Vogue

La nouvelle sensation de la planète Mode n'a que 9 ans ! Ever Gabo y fait ses premiers pas en figurant sur la couverture du numéro d'avril de Vogue Bambini, le spécial enfants du magazine Vogue Italia. La fille de Milla Jovovich et Paul W.S. Anderson a été photographiée par Ellen von Unwerth et porte sur l'image de couverture une robe et une cape Fendi.

Ever Gabo apparaît également dans la vidéo des coulisses de son shooting pour Vogue Bambini. La fillette profite d'un après-midi ensoleillé pour s'amuser dans le jardin d'une maison. Ses partenaires de jeu sont les frères Sullivan et Darby Dempsey (10 ans), fils de Patrick Dempsey et son épouse Julian Fink.

En janvier, Milla Jovovich et son mari réalisateur Paul W.S. Anderson ont fêté la sortie de Resident Evil : Chapitre Final, nouvel épisode de la saga Resident Evil.