Milla Jovovich, son film dézingué : elle contre-attaque !

Sortie le 12 avril 2019 aux Etats-Unis, la nouvelle adaptation du comic Hellboy a fait un flop au box office américain, précédé de critiques peu élogieuses. Le film réalisé par Neil Marshall est loin des scores des premiers films, dirigés par Guillermo Del Toro, puisque le blockbuster rapporte 12 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation, soit moitié moins que les deux autres longs métrages. Les critiques sur Rotten Tomatoes ne sont pas glorieuses et seules 15% sont positives. Face à cela, l'une des actrices du film, Milla Jovovich, s'est exprimée sur son compte Instagram, histoire de remettre les pendules à l'heure avec les détracteurs du film.

"C'est toujours stressant le premier week-end d'un film et Hellboy n'échappe pas à la règle. On travaille super dur pour faire quelque chose de fun et divertissant et il faut absorber toutes les critiques négatives de la presse mais bon : C'EST LE SHOWBIZ BABY ! Tout ce que j'ai à dire avant d'aller me coucher c'est ça : Mes films les plus cools ont été démontés par la critique. C'est marrant non ? Génération rebelle ? Vraiment ? Un classique. Le Cinquième Elément ! On croit que c'est le pire film de l'univers si on se base sur les critiques de 1998. Zoolander ? Dézingué. Jeanne d'Arc ? Un désastre. Resident Evil ? N'essayons même pas d'y aller. Bref, chacun de ces films est maintenant culte. CHACUN. DE. CES FILMS. Et celui-là aussi. Croyez-moi. Pourquoi ? Parce qu'il y a des acteurs géniaux. David Harbour. Ian Mcshane. Daniel Dae Kim. Sasha Lane. Ils sont tous tellement super et talentueux. Ce film mérite d'être vu rien que pour eux. (...) Ensuite, Mike Mignola qui a créé Hellboy a contribué au scénario du film et était sur le tournage pour vérifier que le long métrage correspondait à sa vision. Et puis il a été tourné par un des meilleurs, Neil Marshall à qui l'on doit The Descent. Un film d'horreur top. Croyez-moi, vous allez adorer voir Hellboy. Un des critiques a dit que c'était 'bruyant, sanguinolent, bordélique, un chaos que seul un ado aimerait. Ah oui Hellboy ! Allons nous amuser ! Sur ce, bonne nuit', écrit Milla Jovovich.