Mimie Mathy dans Camping Paradis : Elle dévoile les coulisses parfois difficiles

Après avoir reçu Laurent Ournac dans Joséphine, ange gardien, c'est au tour de Mimie Mathy (61 ans) d'aller faire un coucou à l'acteur de 38 ans dans son Camping Paradis (TF1), ce lundi 10 septembre 2018. Si l'actrice a apprécié de participer à ce tournage, elle n'a pas caché qu'il n'était pas simple tous les jours lors d'une interview pour nos confrères de TV Mag.

"Il faisait très froid. Début mai, à cause du mistral, il faisait 8-10 °C. Je plaignais les pauvres figurants contraints d'être en maillot. Dans une scène où je suis à la sono, ma main bougeait toute seule tant j'avais froid. Entre deux prises, on enfilait les doudounes...", a expliqué l'épouse de Benoist Gérard. Elle s'est ensuite réjouie de pouvoir voyager grâce à la série Joséphine, ange gardien : "C'est l'avantage de ma série : je peux exercer tous les métiers, voyager à l'étranger et même dans le temps ! J'ai l'impression de faire un film différent chaque fois puisque mes partenaires changent aussi ! Il va y avoir un épisode qui se déroulera dans le milieu du foot et un spécial Noël... En octobre, j'irai en Espagne tourner une sorte de western."

Des détails qui devraient enchanter ses fans. Autre bonne nouvelle, Mimie Mathy n'a pour l'heure pas prévu d'abandonner ce rôle qui lui tient tant à coeur, bien qu'elle soit consciente que Joséphine devra prendre sa retraite un jour ou l'autre : "Pour 2019, j'ai déjà quatre épisodes prévus, dont un, qui prendra place dans le passé, sur l'esclavage aux Antilles."