Mimie Mathy élégante au côté de son mari : Rare sortie en amoureux !

Line Renaud soufflait ses 90 bougies lundi 2 juillet 2018. Pour fêter l'événement, l'actrice et chanteuse a organisé une grande fête entourée de ses proches sur le bateau Pavillon Seine Potel et Chabot à Paris. De nombreux invités prestigieux et très variés issus de la télévision, du cinéma ou de la chanson étaient présents. On a notamment aperçu Dany Boon, Pascal Obispo et sa femme, Laurent Delahousse, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et même Brigitte Macron.

Une autre amie de longue date a également fait le déplacement : il s'agit de Mimie Mathy. La comédienne s'est rendue à cette grande célébration accompagnée de son mari, Benoist Gérard avec qui elle est en couple depuis déjà treize ans. D'habitude très discret sur sa vie privée, l'ange gardien de TF1 s'est offert une rare sortie avec son amoureux. Mimie Mathy avait 45 ans quand elle a connu Benoist. C'était en 2003, elle jouait un spectacle et l'a choisi pour monter sur scène. Ce fut un véritable coup de foudre. Depuis, ils ne se sont plus quittés.

Mimie Mathy ne s'est pas contentée de se rendre à la soirée lundi. Quelques jours plus tôt, elle acceptait de chanter Toi ma p'tite folie pour la star du music-hall lors d'une émission hommage produite par France 2 à Bobino, dans le 14e arrondissement de Paris et présentée par Stéphane Bern.

L'émission est diffusée ce soir, mardi 3 juillet, dès 20h55 sur France 2 et regorge de surprises.