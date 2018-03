Mimie Mathy : Retrouvailles surprise avec "son mari" en plein tournage

Lundi 12 mars, à 21h, les fans de Joséphine ange gardien et de Camping Paradis vont être ravis puisque TF1 diffuse le fameux crossover des deux séries. À cette occasion, Mimie Mathy a donné une interview à Télé Star dans laquelle elle annonce avoir retrouvé un confrère un peu particulier lors du tournage...

La comédienne de 60 ans a fait savoir au site que ce tournage lui avait réservé de belles surprises. L'une d'entre elles, c'est qu'elle a revu un homme qui n'a pas été n'importe qui il y a quelques années. Il s'agit de Thierry Heckendorn, acteur de 65 ans qui a été son fiancé et son mari ! Précisons que ce n'était pas le cas dans la vie mais dans son métier puisqu'ils étaient fiancés dans Une nounou pas comme les autres et mariés dans Une nana pas comme les autres. "J'ai trouvé ça marrant", a commenté la célèbre actrice. Dans la vie, Mimie Mathy a épousé et vit le parfait amour avec Benoist Gérard.

Par ailleurs, cela faisait dix ans que Mimie Mathy et Laurent Ournac ne s'étaient pas vus. Depuis exactement le moment où il a tourné en tant qu'invité dans la fiction de l'ange. Le comédien a aussi revu sa partenaire de jeu Jennifer Lauret. Il y a donc plusieurs retrouvailles dans cet épisode.