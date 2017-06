Miranda Kerr a-t-elle menti sur sa vie amoureuse ? Son passé ressurgit...

C'est le Page Six qui révèle information. Selon nos confrères américains, Miranda Kerr est impliquée dans une vaste fraude internationale qui concerne le fonds souverain malaisien 1Malaysia Development Berhad. Au total, 4,5 milliards de dollars ont été détournés des caisses de cet organisme destiné à financer le développement économique de la Malaisie. Le top australien, qui s'est marié le 27 mai au fondateur de Snapchat Evan Spiegel, est cité dans des documents de justice car son nom est intimement lié au principal escroc de l'affaire, le milliardaire malaisien Jho Low.

Jeudi 15 juin, le ministère américain a ainsi affirmé dans un communiqué son intention de saisir les actifs qui ont été utilisés à des fins personnelles. Yachts, appartements de luxe et même entreprises ont été achetés aux quatre coin du monde, et notamment aux Etats-Unis, avec cet argent détourné. C'est pour cette raison que les autorités malaisiennes ont fait appel à la justice américaine dans ses investigations.

Hollywood sommé de rendre des offrandes de (très) grande valeur

Selon la presse, 1MDB a été pillé par plusieurs hommes puissants, mais surtout par Jho Low. Cité comme le "cerveau" de cette vaste escroquerie, le financier est très bien connu des people à Hollywood puisqu'il est étroitement lié à Red Granite Pictures, société ayant produit dans sa quasi totalité le film Le Loup de Wall Street. Problème est que l'enquête a permis de découvrir que cette société de production (co-fondée par le beau-fils du Premier ministre malaisien, Riza Aziz) est également corrompue jusqu'à l'os. Les dirigeants ont en effet offert de nombreux cadeaux aux équipes du film avec l'argent détourné de 1MDB. Leonardo DiCaprio, qui interprétait le rôle vedette dans le Loup de Wall Street, avait d'ailleurs été entendu par le FBI il y a plusieurs mois et a annoncé son intention de rendre de nombreux objets de valeur, dont un tableau de Picasso estimé à 3,28 millions de dollars ou bien encore l'Oscar ayant appartenu autrefois à Marlon Brando (acheté par Red Granite pour 600 000 dollars).

Quant à Miranda Kerr, c'est ici que les choses deviennent étonnantes. Le Page Six révèle en effet que le mannequin de 34 ans était en couple avec Jho Low durant l'année 2014, période lors de laquelle il l'a couverte de diamants. L'enquête menée par les autorités a permis de comprendre que ces bijoux ont tous été achetés avec l'argent du fonds malaisien. Entre février et novembre 2014, soit une très grande partie de l'année, Jho Low a ainsi offert un peu plus de 10 millions de dollars de bijoux à Miranda Kerr. Trois ans après les faits, les bijoux sont toujours en la possession de l'ex-Ange Victoria's Secret. Une source proche de la star a confirmé à Page Six qu'elle "coopérait pleinement avec les autorités" mais que la police n'avait "pas encore réclamé le retour des diamants".

Petite incohérence dans l'agenda amoureux

Rattrapée par son passé, Miranda Kerr a-t-elle menti sur sa vie amoureuse ? La maman du petit Flynn (6 ans) avaient annoncé sa rupture avec l'acteur Orlando Bloom (père de son fils) en octobre 2013. Son histoire avec le milliardaire malaisien a débuté quelques petits mois plus tard et a vraisemblablement duré jusqu'au mois de novembre 2014, date à laquelle Jho Low lui avait offert l'un de ses derniers bijoux, un pendentif Lorraine Schwartz d'une valeur de 4,5 millions de dollars. Mais alors, pourquoi vient-elle de déclarer qu'elle est en couple avec Evan Spiegel depuis plus longtemps qu'on ne le pense ? Lors d'une rencontre organisée le 10 juin à Culver City avec ses amies Gwyneth Paltrow et Cameron Diaz, Miranda Kerr s'était volontiers confiée sur ses noces en glissant un détail pas vraiment cohérent dans son agenda amoureux. "Notre mariage était tellement joyeux. (...) C'était tellement magique. (...) Même si ça fera quatre ans que nous sommes ensemble en novembre [difficile d'être plus précis, NDLR], on a encore tellement de choses à apprendre l'un de l'autre", avait-elle lâché.

Pour pouvoir fêter ses quatre ans d'amour avec Evan Spiegel en novembre 2017, il faudrait que Miranda Kerr eut commencé à le fréquenter en novembre 2013... Soit un mois après l'annonce de son divorce avec Orlando Bloom. Ce n'est d'ailleurs qu'au mois de juin 2015 que la presse avait révélé au grand jour son histoire d'amour avec le milliardaire de 27 ans. A-t-elle caché son compagnon pendant un an et demi avant de s'afficher publiquement à ses côtés ? Est-elle mauvaise en calculs ? Ou souhaitait-elle simplement cacher une partie de son passé afin d'enjoliver sa vie amoureuse actuelle ? Le mystère reste entier...