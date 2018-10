Mischa Barton, le retour : Enfin un nouveau projet qui lui redonne le sourire !

Crises d'hystérie, accident de voiture/camion, sextape... Le nom de Mischa Barton n'a été associé qu'à des scandales ces dernières années. L'actrice anglaise de 32 ans tente un nouveau départ dix ans après l'arrêt de la série Newport Beach.

Si celle qui incarnait le personnage phare de Marissa Cooper a affiché un large sourire à la sortie du restaurant Craig's, à Los Angeles, le 3 octobre 2018, c'est sans aucun doute parce que l'annonce de son nouveau projet venait de tomber. Mischa Barton s'apprête en effet à faire son grand retour à la télé puisqu'elle intègre le casting du reboot de l'émission de télé-réalité The Hills. The Hills: New Beginnings va "réunir des membres du casting original et de nouveaux visages excitants qui évoluent avec leurs vies privées et personnelles à Los Angeles", promet MTV, qui avait déjà diffusé The Hills. Mischa Barton est donc l'un de ces "nouveaux visages excitants" comme elle l'a confirmé à ses 346 000 abonnés d'Instagram en vidéo.