Newport Beach, dix ans après la fin : Que sont devenues les stars de la série ?

Il est des anniversaires qui vous un petit coup de vieux. Celui des 10 ans de la fin de Newport Beach en fait partie. Le 22 février 2007, la Fox diffusait l'ultime épisode de la série, The End's Not Near, It's Here (Adieu Newport pour l'adaptation française), après quatre saisons. Pour son grand final, le teen soap de Josh Schwartz avait rassemblé plus 6 millions de téléspectateurs alors que les audiences étaient en berne. Que ce sont devenus les acteurs principaux de Newport dix ans après ?

Ben McKenzie

Après l'arrêt de Newport Beach, Ben McKenzie a décroché un rôle récurrent dans la série Southland. L'acteur américain de 38 ans campe depuis trois saison le rôle de James Gordon dans la série Gotham, également diffusée par la Fox, et est en couple avec une de ses partenaires de tournage, la belle Morena Baccarin. Le couple a accueilli son premier enfant en mars 2011, une fille qui se prénomme Frances Laiz Setta Schenkkan, avant de se fiancer quelques mois plus tard, au mois de novembre.

Adam Brody

Déjà aperçu dans plusieurs films et séries avant Newport Beach, Adam Brody atteint la consécration grâce à son rôle de Seth Cohen, un geek timide qui se transformera en petit ami rêvé. Grâce à cette performance remarquable durant quatre ans, le comédien enchaîne les apparitions au cinéma comme dans Jennifer's Body, Scream 4, Jusqu'à que la fin du monde nous sépare ou, encoreLovelace. Côté coeur, l'ex à l'écran de Rachel Bilson est actuellement en couple avec Leighton Meester de Gossip Girl, autre série à succès de Josh Schwartz. Les deux acteurs sont mariés depuis 2014 et parents d'une fille née en août 2015 et baptisée Arlo Day.

Mischa Barton

Parmi les plus populaires de Newport Beach avec son personnage de Marissa Cooper, Mischa Barton n'a malheureusement pas vu sa carrière décoller à la fin de la série. Apparue dans New York, unité spéciale ou The Beautiful Life, l'actrice de 31 ans s'est éloignée des plateaux de télévision pour crée sa propre marque de mode, Rivage. Instable et hospitalisée à plusieurs reprises pour soigner ses addictions, Mischa Barton a tout récemment fait parler d'elle. Victime d'une crise d'hystérie, elle a atterri en hôpital psychiatrique, se disant droguée à son insu...

Rachel Bilson

Grâce à son personnage de Summer Roberts dans Newport Beach, celle qui a causé bien des soucis à Seth Cohen, Rachel Bilson est devenue une véritable habituée des séries télé. La compagne d'Hayden Christensen a enchaînéainsi les rôles dans Chuck, How I Met Your mother et est devenue l'héroïne de Hart of Dixie. Silence radio en revanche depuis l'arrêt de la série en 2015, l'actrice de 35 ans se consacre à sa fille Briar Rose née en octobre 2014.

Melinda Clarke

Après Newport Beach, Melinda Clarke est l'une de celles qui s'en sont très bien sorties. Comme Rachel Bilson, la belle Julie Cooper-Nichol a enchaîné les apparitions dans d'autres séries comme Entourage, Chuck, Vampire Diaries, et a décroché un rôle majeur dans Nikita, diffusée sur The CW jusqu'en 2013 et inspirée du film de Luc Besson.

Autumn Reeser

Côté professionnel comme privé, Autumn Reeser aura connu de nombreuses joies depuis la fin de Newport Beach, série qui a également vu débuter Olivia Wilde durant une saison en 2004. Aperçue dans de nombreuses séries, elle est aussi devenue maman en 2011 et a donné naissance à son deuxième enfant en novembre 2013. L'actrice de 36 ans a malheureusement divorcé un an plus tard.

Peter Gallagher

Peter Gallagher, qui incarnait l'adorable Sandy Cohen, s'est lui aussi fait discret à la fin de Newport Beach. Le comédien a tout de même tourné dans quelques séries à succès comme Californication ou How I Met Your Mother.

Kelly Rowan

Comme bon nombre de ses anciens camarades, Kelly Rowan s'est fait plus rare à la fin de Newport Beach. Celle qui incarnait Kirsten Cohen s'est tout de même illustrée dans Les Experts : Miami, le temps d'un épisode, et a décroché un rôle récurrent dans la série policière Perception, arrêtée en 2015 au bout de trois saisons.