Mischa Barton : Placée en hôpital psychiatrique après un gros pétage de plombs

Nouvelle inquiétude autour de Mischa Barton. Selon les informations rapportées jeudi par le site TMZ, l'ancienne star de la série Newport Beach a été hospitalisée d'urgence et volontairement placée en unité psychiatrique pour passer une série d'examens après un énième pétage de plombs survenu jeudi matin (26 janvier) à son domicile de Los Angeles, à West Hollywood.

Alertés par un sacré tapage, les voisins de l'actrice de 31 ans ont contacté les autorités qui sont intervenues sur place. Des photos publiées par TMZ montrent la jeune femme l'air hébété et en état de détresse, en train de parler toute seule dans son jardin. Des témoins affirment qu'elle était seulement vêtue d'une chemise et qu'elle a prononcé quelques mots "bizarres", affirmant notamment que sa mère était une "sorcière" avant d'annoncer en panique que c'était la "fin". "Oh mon Dieu, c'est fini ! Je le sens et c'est menaçant !", aurait-elle hurlé.

C'était une totale dépression nerveuse

Ce n'est pas la première fois que Mischa Barton est internée à l'hôpital en raison de sa santé fragile. En 2009, elle avait déjà été placée en unité psychiatrique après une violente crise de nerfs et une menace de suicide. Les médecins avaient considéré à l'époque qu'elle pouvait être dangereuse pour elle-même ou pour les autres et avaient alors pris la décision de l'hospitaliser de force. "C'était une grosse dépression nerveuse. Je subissais une pression énorme. J'ai beaucoup appris. Je suis plus forte maintenant", avait-elle déclaré à ce sujet en 2013 au magazine People.

Sa relation conflictuelle avec sa mère, Nuala Barton, l'avait poussée à la traîner en justice en 2015 après avoir découvert qu'elle l'avait escroquée en lui volant une partie de son argent au cours de sa carrière. Celle qui était également sa manager avait par ailleurs réussi à lui subtiliser sa propriété à 8 millions de dollars qu'elle avait acquise avec ses propres deniers il y a plusieurs années.