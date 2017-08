Miss France 2018 : Pourquoi Miss Provence 2017, tatouée, n'a pas été sanctionnée

Jade Voltigeur, élue Miss Martinique 2017, ne pourra se présenter à l'élection de Miss France 2018. En effet, la jeune femme a dissimulé avec du maquillage son tatouage situé sur l'omoplate gauche. Et à ce sujet, les règles sont strictes : aucune reine de beauté tatouée ou percée ne peut prétendre au titre de Miss France. Mais Kléofina Pnishi, Miss Provence 2017, tatouée au poignet gauche, tentera bel et bien sa chance. Sur Facebook, Lydia Podossenoff, déléguée régionale Provence Alpes Côte d'Azur, s'est expliquée.

Ainsi, elle a précisé vouloir "mettre fin à des 'rumeurs', des 'critiques' infondées" concernant la jolie brune déjà aperçue dans Plus belle la vie (France 3). Et de poursuivre : "Kléofina Pnishi a un tatouage discret que j'ai validé par sa taille et par sa signification. Elle n'a jamais caché son existence et c'est ma décision que de demander aux candidates de mes élections de les maquiller comme nous demandons de ne pas fumer en public, de ne pas exposer leurs vies sentimentales etc..."

"Le Comité Miss Provence Côte d'Azur que je dirige avec fierté vous annonce que cette année encore nous envoyons 2 'bombes' à l'élection. Adieu commérages et cap sur la couronne de Miss France 2018", a également lancé Lydia Podossenoff. De quoi clore le débat !