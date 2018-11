Miss France 2019, la prise de poids : Leurs assiettes surveillées de près

L'élection de Miss France 2019 arrive à grands pas. Après un séjour de rêve à l'île Maurice, les trente prétendantes à la couronne ont rejoint Lille, où elles ont commencé les répétitions pour le show. Durant toutes ces étapes avant la grande soirée, les reines de beauté sont suivies par deux chaperons. Olivier Noël, l'un d'entre eux, raconte à 20 Minutes son quotidien.

Si son rôle consiste à répondre présent pour les différents besoins et demandes des trente Miss régionales, Olivier Noël veille également de près sur les assiettes des jeunes femmes. "Au début du mois de préparation, nous leur disons : 'Vous avez été élues avec un poids de forme, les gens doivent vous retrouver comme ça le soir du prime'", confie-t-il. Ainsi, il avoue "regarder leurs assiettes". "Mais on ne les flique pas", assure-t-il tout de même. Et d'ajouter : "Si nous avons une réflexion à leur faire, c'est plutôt au buffet, avant qu'elles se servent." "Réunion, vous croyez vraiment que c'est une bonne idée de manger des beignets le soir ?", avait-il ainsi lancé à Morgane Soucramanien.

Des propos qui correspondent à ce que la belle Iris Mittenaere, élue Miss France 2016, racontait dans son ouvrage Toujours y croire. "Il se murmure que des candidates auraient grossi, lors des précédents passages à Paris. Le restaurant de l'hôtel a dû avoir pour consigne de limiter les buffets. Conséquence, nous n'avons quasiment rien à manger : un petit bout de poisson avec quatre champignons", se souvient-elle. À l'époque, la jolie brune de 25 ans s'était sentie "frustrée, comme 'empêchée'". Heureusement, une fois l'élection passée, les Miss ont le droit de manger ce qu'elles veulent !

Rendez-vous dès 21h le 15 décembre prochain afin de suivre l'élection de Miss France 2019 retransmise sur TF1 en direct du Zénith de Lille.