Miss France 2019 : Leur paradisiaque et luxueux voyage commence !

Le 20 novembre 2018 était un grand jour pour les trente Miss régionales qui espèrent succéder à Maëva Coucke le 15 décembre prochain lors de l'élection Miss France 2019 qui se déroulera au stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d'Ascq (dans le département du Nord). Au lendemain leur soirée glamour au dernier étage de la Maison de l'Alsace, près des Champs-Élysées à Paris, Miss Tahiti Vaimalama Chaves (23 ans), Miss Languedoc-Roussillon Lola Brengues (18 ans) ou encore Miss Nord-Pas-de-Calais Annabelle Varane (19 ans)et leurs camarades se sont rendues à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle.

Il était l'heure pour les jeunes femmes de s'envoler pour l'île Maurice dans le cadre du célèbre voyage Miss France. Toutes portaient un manteau en tartan noué à la taille et des bottines couleur bordeaux. Les reines de beauté possédaient une grosse valise rouge, ainsi qu'un sac de la même couleur.

Sylvie Tellier était également du voyage. la directrice générale de la société Miss France – élue Miss France 2001 – vient de revenir de son congé maternité. Et, comme on a pu le découvrir dans sa story, elle emmène semble-t-il son tout petit Roméo (né le 14 juillet dernier) avec elle. "Faire le plein de couches pour mon petit #mamansurledepart #penseràtout", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on peut découvrir des paquets de couches.