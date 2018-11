Miss France 2019 : Pourquoi la soeur de Raphaël Varane a dissimulé leur lien

Parmi les trente candidates à l'élection Miss France 2019, Miss Nord-Pas-de-Calais tire son épingle du jeu. En effet, Annabelle Varane n'est autre que la soeur du célèbre footballeur Raphaël Varane, actuel défenseur du Real Madrid et champion du monde. Un lien de parenté qui risque de faire des jalouses... Auprès de nos confrères de TV Mag, Sylvie Tellier met les choses à plat.

"J'en ai parlé volontairement. Comme cela va être dit et qu'il est possible qu'elle soit un peu plus demandée par les journalistes, il fallait que je l'explique, déclare la directrice du comité Miss France. J'en ai parlé avec humour en disant que cela pouvait être un avantage mais aussi un inconvénient parce qu'être davantage mise en avant rajoute de la pression et qu'en plus, elle vient quand même d'une région où il y a eu trois gagnantes en quatre ans et qu'au niveau probabilité, elle était mal barrée. Elles ont rigolé et, au moins, c'est dit." Une mise au point nécessaire pour Sylvie Tellier, qui met un point d'honneur à ce qu'une bonne ambiance règne au sein du groupe.

De son côté, la jolie Annabelle, 19 ans, se fait discrète sur le sujet. En effet, lorsqu'elle concourait pour le titre de Miss Dunkerquois, la jeune femme a refusé toutes les demandes d'interview comme l'assurent nos confrères de France 3. Plus encore, Dominique Vilain-Allard, délégué régional Nord-Pas-de-Calais du comité Miss France, révélait à 20 Minutes n'avoir eu connaissance de son lien de parenté avec le footballeur qu'au lendemain de son élection. "Je l'ai alors appelée pour savoir pourquoi elle ne nous en avait pas parlé. Sa volonté était que ça ne se sache pas. Et elle a ajouté qu'elle était très fière du parcours de son frère et qu'elle aimerait que lui soit fier du sien. C'est une fille qui veut y arriver par elle-même", racontait-il.

Annabelle Varane sera-t-elle notre nouvelle Miss France ? Rendez-vous samedi 15 décembre 2018 sur TF1 afin de suivre l'élection de notre reine de beauté retransmise en direct du Zénith de Lille.