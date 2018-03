Miss France touchée par la mort d'Arnaud Beltrame : "J'ai pensé à mon père"

Si Maëva Coucke, Miss France 2018, nous parle régulièrement de sa maman, source de son engagement dans la lutte contre le cancer du sein et pour la prévention, la jeune femme de 23 ans a été très claire dès son élection concernant son père : elle ne lui parle plus depuis dix ans. De passage à Théoule pour le désormais traditionnel séjour d'intégration, en compagnie de précédentes Miss France, Maëva a répondu aux questions de Nice-Matin. Notre Miss s'est montrée touchée par la mort d'Arnaud Beltrame dans les attentats de Trèbes ; d'autant que ce père est gendarme, lui aussi.

Pendant quelques minutes, Miss France 2018 a oublié sa rancoeur envers son père pour rendre hommage aux valeurs qu'il lui a transmises. "Vous avez pensez à lui après les attentats de Trèbes ?", lui ont demandé nos confrères de Nice-Matin. "Oui, bien sûr, répond Maëva Coucke. J'ai pensé à mon père même si l'on ne se voit pas trop. J'ai toujours admiré ces gens-là qui sont souvent critiqués. Malheureusement, c'est uniquement lorsqu'il arrive un accident qu'ils sont glorifiés alors qu'on devrait leur dire merci toute l'année. Les militaires déployés dans la rue nous rassurent mais c'est un métier à haut risque. De mon père, j'ai conservé des valeurs, une discipline de vie, et quand j'étais petite je peux vous dire que ça filait droit." Sans doute le père de Maëva Coucke sera-t-il touché de lire les mots de sa fille.

Dans la foulée de son élection, en décembre 2017, la jeune femme ne faisait pas de mystère de leur longue brouille : "Mes parents ont divorcé quand j'avais 13 ans. Je n'ai plus aucun contact avec mon père", confiait-elle à Télé Star. Et d'ajouter le mois suivant dans Voici : "Je n'ai pas de contact avec lui. Il communique avec ma mère et ma grande soeur, mais ma soeur jumelle [Alizée, mannequin, NDLR] et moi sommes fâchées avec lui. Miss France ou pas, ça ne changera rien. Je suis très rancunière."

Arnaud Beltrame a donné sa vie pour sauver celle d'une otage à Trèbes. Le gendarme de 44 ans reçoit ce mercredi 28 mars 2018 un hommage national aux Invalides.