Moby et Natalie Portman, l'idylle de la discorde : "Je regretterais aussi"

"J'étais surprise d'entendre qu'il qualifie la courte période où on s'est connu de flirt parce que je me souviens d'un homme plus âgé et bizarre avec moi, alors que je venais de finir le lycée, a expliqué la star de Black Swan au Harper's Bazaar, le 21 mai dernier. J'étais une fan et je suis allée à un de ses concerts quand j'ai eu mon diplôme. Quand nous nous sommes rencontrés après le spectacle, il a dit 'Soyons amis'. Il était en tournée et je tournais un film, donc nous sommes seulement sortis quelques fois avant que je ne réalise que cet homme plus vieux était intéressé par moi de façon inappropriée." L'épouse de Benjamin Millepied accuse également l'éditeur, Faber and Faber, d'avoir "utilisé cette histoire pour vendre son livre" sans avoir vérifié les faits au préalable : "Ça a été très perturbant pour moi. Il y a beaucoup d'erreurs et d'inventions."