Moby et Natalie Portman : Pour leur flirt mensonger et inapproprié, il s'excuse

"Avec le temps, j'ai réalisé que beaucoup des critiques à propos de ce que je disais sur Natalie dans Then It Fell Apart étaient très valables. Je reconnais aussi pleinement qu'il était vraiment inconsidéré de ma part de ne pas lui faire savoir à l'avance qu'elle était citée dans le livre, et tout aussi inconsidéré de ma part de ne pas respecter pleinement sa réaction, a témoigné l'artiste de 53 ans. Je déteste le fait de lui avoir peut-être causé du tort à elle et sa famille." Il conclut alors : "Pour ça, je m'excuse auprès de Natalie, ainsi qu'auprès des autres personnes sur lesquelles j'ai écrit dans Then It Fell Apart sans les prévenir. En outre, puisque nous avons quatorze ans d'écart, je reconnais que j'aurais dû agir de façon plus responsable et respectueuse quand Natale et moi nous sommes rencontrés il y a près de vingt ans."