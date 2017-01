Mondial 2017 : Luka Karabatic blessé et forfait, sa maman exprime sa "peine"

Il se faisait une joie de défendre les couleurs tricolores sur le sol français au côté de son grand frère Nikola. Mais Luka Karabatic a vécu un vrai vendredi noir le 13 janvier dernier. Le pivot de l'équipe de France de handball s'est gravement blessé lors du match opposant les Experts au Japon à Nantes. Touché à la cheville au bout de cinq minutes seulement, le géant de 2,03 mètres a fait ses adieux à cette compétition qui lui tenait tant à coeur. Un forfait confirmé dès le lendemain, le samedi 14 janvier par la Fédération française de handball (FFHB).

"Après examens ce (samedi) matin, le médecin de l'équipe de France confirme une rupture du ligament tibio-fibulaire entraînant le forfait de Luka sur la totalité du championnat du monde", a indiqué la FFHB dans un communiqué. "Son entorse est plus grave qu'on ne pensait, explique ledit médecin, Pierre Sébastien. C'est une blessure assez rare. Il a glissé, un Japonais lui est tombé sur la cheville au moment où il fallait pas. C'est vraiment un accident." Si Luka Karabatic évite l'intervention chirurgicale, il devrait malgré tout être immobilisé entre trois et six mois, plutôt six selon le médecin.

Toujours là pour supporter ses deux fils, Lala Karabatic, la maman de Nikila et Luka, a vécu cet épisode avec beaucoup de tristesse comme elle l'a confie au Parisien après le match de l'équipe de France contre la Norvège, durant lequel son aîné a particulièrement brillé. Les Experts ont décroché leur titre pour les huitièmes de finale en s'imposant 31-28 dimanche 15 janvier.

La mère la plus célèbre des Bleus a vécu ce match avec beaucoup d'émotions. "Je n'ai pas arrêté de penser à Luka, de me dire 'Mince, il aurait dû être là !'. Ça m'a fait tellement de peine de le voir quitter le Mondial samedi midi...", a-t-elle témoigné au Parisien. Lala Karabatic a d'ailleurs contacté son fils cadet avant la rencontre : "Je lui ai juste envoyé quelques mots doux, pour lui dire que je l'aimais et que je pensais à lui. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie."

Forcément très affectée par la blessure, Lala Karabatic n'a pas réussi à retenir ses larmes. "Après l'avoir vu se blesser, je n'ai pas dormi de la nuit. (...) Quand on a appris la gravité de la blessure, on est vite allés à l'hôtel avec Jeny (la compagne de Luka). Eux sont partis vers Paris et moi... j'ai commencé à pleurer ! Nikola m'a engueulée en me disant que Luka était suffisamment triste de quitter les autres pour ne pas, en plus, me voir pleurer. Ce n'était pas le meilleur moyen de lui redonner le moral", a-t-elle expliqué au Parisien.

Et parce qu'elle sait que Luka a sa compagne Jeny Priez à ses côtés, Lala Karabatic veut rester au côté de Nikola et de l'équipe de France, pour leur apporter tout son soutien jusqu'à cette finale qu'elle espère tant.

Olivia Maunoury