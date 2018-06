Mondial 2018 : Didier Deschamps bloqué par la sécurité et piqué au vif !

Avant d'être sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps a été champion du monde. Un titre qui lui a conféré une notoriété internationale mais insuffisante pour les agents russes en charge de la sécurité du Mondial 2018.

Arrivé à Moscou la veille du match Danemark-France qui s'est joué le mardi 26 juin 2018 et s'est soldé par un match nul (0-0) – synonyme de deuxième place dans le groupe C et de huitièmes de finale contre l'Argentine le 30 juin prochain –, Didier Deschamps a bien failli ne pas pouvoir retrouver ses joueurs.

Comme l'a montré l'émission Quotidien (TMC) dans son numéro du 26 juin, le sélectionneur de 49 ans s'est vu interdire l'accès à la pelouse du stade Loujniki de Moscou au motif qu'il n'avait pas son badge. Finalement autorisé à rejoindre son staff après un contrôle, Didier Deschamps n'a pas bien pris ce blocage. Vexé, il n'a pas hésité à exprimer son énervement, lâchant : "Il est sérieux lui ? He is serious ?" Le père de Dylan Deschamps n'en est pas resté là, en rajoutant une couche : "Je vais lui mettre un tacle, il va partir en chaise roulante ! "