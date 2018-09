Monica Bellucci : Jurée glamour et tout en transparence au Dinard Film Festival

Monica Bellucci brille de nouveau par son élégance et son charme. Jeudi 27 septembre 2018, l'actrice de 53 ans était sur le tapis rouge du Dinard Film Festival, événement destiné à promouvoir le cinéma britannique auprès du public et des distributeurs français. Présidente du jury de cette 29e édition qui se déroule du 26 au 30 septembre, la star italienne a fait sensation dans une longue robe noire transparente.

Sur place, la maman de Léonie et Deva (14 ans et 8 ans, dont le papa est son ex-mari Vincent Cassel) a retrouvé ses collègues membres du jury. Les acteurs français Alex Lutz, Sabrina Ouazani, Emmanuelle Bercot et Thierry Lacaze étaient à ses côtés. Le Royaume-Uni était représenté par trois vedettes britanniques en la présence de l'excellent Rupert Grint, Ian Hart (alias Quirrell dans Harry Potter à l'école des sorciers) et Kate Dicki.

Sur Instagram, Monica Bellucci s'est dite "très honorée d'être la présidente du jury de la 29e édition du Dinard Film Festival", prenant la pose pour l'occasion dans une robe Azzedine Alaïa. Cette année, le festival propose une sélection d'une quinzaine de films en avant-première, ainsi que six films en compétition qui concourront pour décrocher le Hitchcock d'or. La manifestation rendra aussi hommage à l'écrivaine Agatha Christie, avec la projection de six films adaptés de ses romans.