Mort à 103 ans de Gisèle Casadesus : Son arrière-petite-fille lui rend hommage

Mathilde Lockwood, musicienne et surtout cavalière professionnelle (l'une des rares à ne pas avoir suivi une carrière artistique), est la fille du violoniste de jazz Didier Lockwood et de Caroline Casadesus, chanteuse lyrique soprano et fille du chef d'orchestre Jean-Claude Casadesus, lui-même fils de Gisèle Casadesus. Elle est aussi la cousine d'Orlando Bloom, avec lequel elle s'affichait il y a peu de temps lors d'un dîner à Paris.