Orlando Bloom pose avec ses cousins... français : comment est-ce possible ?

Vous vous demandez sûrement pourquoi Orlando Bloom vient chaque année en France, et plus particulièrement du côté de l'île de Ré, où il a ses habitudes ? En effet, l'acteur britannique de 40 ans vient chaque été prendre ses quartiers à Ars-en-Ré. Et ce n'est pas parce que l'interprète de Legolas dans Le Seigneur des Anneaux est un amoureux de la région. Il y a de la famille. De la famille française...

Par sa mère Sonia Constance Josephine (née Copeland) et son grand-père Francis John Copeland (qui était un médecin et un chirurgien), Orlando Bloom est le cousin du photographe et aventurier Sebastian Copeland, lequel est par son père chef d'orchestre le petit-fils de... Gisèle Casadesus. L'actrice âgée de 103 ans, qui vit sur l'île de Ré depuis 1922, est la doyenne de ce clan dans lequel les liens familiaux sont sacrés. Orlando Bloom, qui a attendu l'âge de 13 ans avant de connaître l'identité de son père biologique (Colin Stone), cultive ces racines françaises débordantes d'amour.

C'est pourquoi il vient à Ré, comme cet été, où il a été vu avec son fils de 6 ans, Flynn (né de sa relation aujourd'hui terminée avec Miranda Kerr). Et les membres de sa famille française ne cachent aucunement leur lien avec la star hollywoodienne vue dans Pirates des Caraïbes, Troie ou Kingdom of Heaven.

Sur Instagram, sa cousine Mathilde Lockwood – une cavalière professionnelle – a posté une photo d'un dîner à Paris en compagnie du comédien, avec lequel elle apparaît très complice. Sur l'île de Ré, le jeune pianiste Thomas Enhco a lui aussi immortalisé le passage de son grand cousin, posant avec lui et son oncle, Sebastian Copeland. Seul David Enhco, le frère de Mathilde et Thomas (et donc arrière-petit-fils de Gisèle Casadesus), qui est trompettiste, compositeur et producteur de musique, n'a pas publié de photos avec Orlando Bloom.