Mort d'Amy Krouse Rosenthal : Reese Witherspoon en deuil, le monde ému

C'est un peu comme si PS : I Love You passait de la fiction à la réalité. Atteinte d'un cancer des ovaires, la romancière Amy Krouse Rosenthal a écrit, dix jours avant sa mort, une lettre d'amour déchirante à son mari. L'auteur de livres pour enfants s'est éteinte ce lundi 13 mars à l'âge de 51 ans, après que sa lettre est devenue un véritable phénomène viral. "Pendant vingt-six ans, j'ai été mariée à l'homme le plus extraordinaire qui existe sur Terre. J'avais l'intention de passer les vingt-six prochaines années avec lui", raconte-elle ainsi dans sa lettre

"Le moment est donc venu pour moi de vous présenter ce que j'ai appelé le plan 'Be', comprenez par-là : vivre uniquement le moment présent. Et pour le futur, je vous présente le gentleman de cet article, Jason Brian Rosenthal, poursuit-elle en parlant de son mari. Je ne suis jamais allée sur Tinder, Bumble ou encore eHarmony, mais je vais essayéer de créer le profil de Jason grâce à mon expérience de vie à ses côtés d'à peu près 9 490 jours."

Se sachant condamnée, Amy Krouse Rosenthal ne va pas passer par quatre chemins : "Je rêve d'avoir plus de temps avec Jason. Je rêve d'avoir plus de temps avec mes enfants. Je rêve d'avoir plus de temps pour boire des Martini au Green Mill Jazz Club. Mais cela n'arrivera pas. Il ne me reste probablement plus que quelques jours à passer sur cette planète. Alors pourquoi est-ce je fais ça ? Je finis cette lettre le jour de la Saint-Valentin, et le seul et unique cadeau dont je rêve, c'est que la bonne personne lise cette lettre, trouve Jason et qu'une nouvelle histoire d'amour commence. Je laisse donc cet espace vide sous ma lettre afin de vous laisser à tous les deux le nouveau départ que vous méritez." Comment pouvait-on faire plus beau ?

Sans surprise, cette bouleversante lettre a fait le tour du monde, offrant à Amy Krouse Rosenthal une ultime lumière et reconnaissance publique largement méritée. Mais au-delà de la lettre, c'est une talentueuse romancière qui s'en est allée, comme l'assure Reese Witherspoon. La comédienne américaine connaissait bien Amy et c'est les larmes aux yeux qu'elle lui a rendu hommage sur Instagram. "Mon amie Amy Krouse Rosenthal était une auteur créative, incroyablement joyeuse. Elle a écrit quelques-uns des livres favoris de mes enfants", raconte notamment l'actrice de Wild.