Mort d'Andrée Sarkozy : Nicolas Sarkozy et sa famille partagent leur tristesse

Hospitalisée depuis quelques semaines à l'hôpital Percy, à Clamart, Andrée Sarkozy est morte dans la nuit de mardi à mercredi 13 décembre 2017. La mère de Nicolas Sarkozy et de ses frères Guillaume et François avait 93 ans. Son faire-part de décès est paru ce jeudi 14 décembre dans le carnet du Figaro.

Andrée Mallah (son nom de jeune fille) y est présentée comme Dadue Sarkozy de Nagy-Bosca, nom qu'elle a pris lorsqu'elle a épousé Paul (Pál) Sarkozy, le père de ses trois fils. Dadue est le surnom affectueux que lui avaient donné ses proches. Le faire-part les énumère tous : ses enfants et leurs conjoints, "Guillaume et Christine, Nicolas et Carla [Bruni-Sarkozy], François Sarkozy", mais aussi leurs enfants "Frédéric, Clémentine, Capucine", nés de Guillaume ; "Pierre, Jean, Louis et Giulia", ceux de Nicolas et ses trois épouses ; "Katinka, Arpad et Anastasia", dont le père est François ; les arrière-petits-enfants de Dadue sont également cités : Solal (7 ans) et Lola (5 ans), enfants de Jean Sarkozy et son épouse Jessica ; ainsi que Lucien.

Selon ces quelques lignes, une messe sera célébrée en l'église Saint-Jean-Baptiste à Neuilly-sur-Seine, le lundi 18 décembre à 10h. Dadue sera ensuite inhumée au cimetière de Neuilly, ville dont son fils Nicolas Sarkozy a été le maire pendant presque vingt ans avant son ascension jusqu'à la présidence. Une inhumation "dans l'intimité".

Nicolas Sarkozy était très proche de sa mère, qui les a élevés seule et à qui il doit tout. Dadue adorait ses belles-filles, Marie-Dominique Culioli (mère de Jean et Pierre), Cécilia Attias (mère de Louis) et particulièrement Carla Bruni (mère de Giulia) à qui elle ne semblait trouver aucun défaut. Cette dernière n'était pas aux côtés de son époux au moment du décès de sa maman : Carla chantait hier soir à Istanbul.