Pierre Sarkozy : Engagé au côté de Naomi Campbell et Conchita Wurst

De nombreuses oeuvres caritatives jouissent du soutien de célébrités. C'est le cas de la lutte contre le sida, à laquelle Pierre Sarkozy s'est joint. Invité du Life Ball à Vienne, le fils du président Nicolas Sarkozy a observé Naomi Campbell et Conchita Wurst, sublimes pour la bonne cause...

L'édition 2017 du Life Ball s'est déroulée ce samedi 10 juin à l'hôtel de ville de Vienne. Plusieurs personnalités se sont rendues dans la capitale autrichienne pour l'événement, dont Pierre Sarkozy. Le DJ français de 31 ans a foulé le tapis rouge bondé de la soirée mondaine, passage obligé également emprunté par Naomi Campbell, Conchita Wurst, les mannequins Andreja Pejic et Alek Wek, les parents du top model Heidi Klum, Günther et Erna, ainsi que les créateurs de mode Dean et Dan Caten.

Sublime en robe Roberto Cavalli, Naomi Campbell a poursuivi son numéro de charme sur scène. L'icône britannique de 47 ans et fondatrice de l'organisation Fashion For Relief était une des présentatrices du Life Ball. Le gala a été animé par un show spectaculaire de la chanteuse Conchita Wurst, habillée de différents costumes et accompagnée d'une troupe d'artistes transformistes aux tenues colorées.

Tous les ans depuis sa création en 1993, le Life Ball célèbre et lève des fonds pour le combat contre le sida. Ces fonds sont reversés à des projets liés à la maladie dans plusieurs pays.