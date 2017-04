Mort d'Erin Morran : La cause du décès de l'ex-star d'Happy Days enfin révélée

Quelques jours seulement après le décès d'Erin Moran, on en sait enfin un peu plus sur les causes de sa mort. L'actrice révélée par son rôle de Joanie Cunningham, la petite soeur de Richie (joué par Ron Howard) dans la série à succès Happy Days, a été retrouvée inanimée ce samedi 22 avril, dans sa caravane de l'Indiana où elle logeait avec son mari, Steve Fleischmann employé chez Walmart, et sa belle-mère.

Un décès soudain qui laissait présager le pire puisque le site du Daily Mail supputait alors que la comédienne, qui a aussi joué dans le spin off de la série Joanie Loves Chachi, avait succombé à une overdose. Or, d'après le toujours bien informé TMZ, le décès d'Erin Moran n'a rien à voir avec la longue descente aux enfers qu'elle a connue à la suite de l'arrêt brutal de sa carrière. C'est la maladie qui a eu raison de l'actrice de 56 ans !

Le bureau du shérif d'Harrison Country a fait savoir ce lundi 24 avril que "l'enquête concernant la mort de Mrs. Moran ainsi que l'autopsie [avaient] révélé qu'elle avait sûrement succombé à un cancer de stade avancé". Les autorités compétentes n'ont pas précisé de quel cancer souffrait l'actrice, mais elles ont ajouté que des examens toxicologiques supplémentaires avaient été menés dont on attend toujours les résultats. "Aucune substance narcotique illégale n'a cependant été retrouvée à son domicile", ont-ils précisé.

Erin Moran avait connu le succès après avoir joué dans la série à succès des années 70-80. Malheureusement, l'arrêt brutal de sa carrière, après quelques brèves apparitions dans des séries telles que La Croisière s'amuse, Arabesque et Amour, gloire et beauté, l'avait plongée dans un profond désespoir. En faillite et sans emploi, Erin Moran avait noyé son chagrin dans l'alcool après avoir perdu sa maison. Devenue SDF, elle résidait désormais en famille dans un campement pour mobile-homes où elle semblait très appréciée de ses voisins.

