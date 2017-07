Mort de Barbara Weldens : La chanteuse de 35 ans décède en plein concert

Fauchée en pleine ascension... Comme le rapporte Europe 1, la chanteuse Barbara Weldens, encore peu connue du grand public, est morte mercredi 19 juillet 2017 alors qu'elle se produisait dans le Lot. Elle n'avait que 35 ans.

Barbara Weldens donnait un concert au sein de l'église des cordonniers à Goudron, dans le cadre du Festival Léo Ferré (parrainé par le chanteur Cali), quand elle "s'est soudainement effondrée, probablement électrocutée". Selon Europe 1, la jeune chanteuse se serait alors trouvée en arrêt cardio-respiratoire et les secours n'ont malheureusement pas réussi à la sauver... Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les causes exactes de cette mort soudaine.

Barbara Weldens venait du monde du cirque et avait appris "le jonglage, l'acrobatie, le trapèze avec ses parents", selon son site officiel. La jeune femme avait ensuite changé son fusil d'épaule pour se mettre à la musique, apprenant un peu le piano et se mettant à écrire des chansons et à les interpréter. Ces dernières années, elle avait remporté plusieurs prix : le Tremplin Découverte Chanson de Pause Guitare en 2015 et le prix du public, le prix Magazine FrancoFans, le prix de la créativité de l'Académie Charles Cros et le Pic d'Or au Pic d'Or de la Chanson de Tarbes en 2016.

Barbara Weldens se lançait dans le grand bain en février dernier avec la sortie de son premier disque intitulé Le grand H de l'homme, sous le Label Printival, distribué par l'Autre Distribution. La chanteuse devait donner plusieurs représentations cet été...