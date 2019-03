Mort de Dick Dale : la BO de Pulp Fiction lui devait tant...

Comme les plus grands artistes de sa génération, Dick Dale aura passé les derniers mois de sa vie sur scène. Rongé par la maladie depuis plusieurs années, le musicien a continué de jouer jusqu'à sa mort à 81 ans, le dimanche 17 mars 2019, ainsi que l'a annoncé un ami proche.

D'origine libano-américaine, Dick Dale naît en 1937 à Boston (États-Unis) et découvre le surf à la fin des années 50. Ce sport lui inspire vite une nouvelle sonorité de guitare. Il utilise ce son dans la conception d'un morceau qui le rendra célèbre : Misirlou. Ce qui est en fait une reprise d'une chanson sortie dans les années 30 connaîtra un grand succès aux États-Unis et influencera les célèbres Beach Boys, mais aussi les Lively Ones, les Ventures, Jan and Dean et bien d'autres. Mais surtout, sa musique trouvera une résonance auprès d'un certain Jimi Hendrix.

Après la vague de la "guitare surf", Dick Dale est un peu oublié mais continue de produire des albums. Il faudra attendre 1993 pour que le guitariste ait encore une dose de notoriété, puisque sa chanson fétiche, Misirlou, est choisie par Quentin Tarantino pour l'un de ses plus grands succès : le chef d'oeuvre Pulp Fiction.

Le décès de Dick Dale a été annoncé par l'un de ses anciens batteurs, Dusty Watson. Depuis, de nombreuses personnalités du monde de la musique ont tenu à lui rendre hommage. C'est par exemple le cas du célèbre guitariste du groupe Queen, Brian May. "RIP Dick Dale – Père de la guitare surf. On te doit tous beaucoup. Rock on", a-t-il écrit. "Le jeu de guitare de Dick a eu une énorme influence sur nous tous", a tweeté l'ancien membre des Beach Boys Brian Wilson.