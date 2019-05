Mort de Doris Day, icône hollywoodienne mariée 4 fois et protectrice des animaux

Doris Day a été mariée quatre fois. Tout d'abord au joueur de trombone Al Jorden, de 1941 à 1943 et avec qui elle a eu un fils, Terrence. Puis avec George William Weidler, saxophoniste et frère de l'actrice Virginia Weidler, de 1946 à 1949. Il lui fera découvrir la science chrétienne, doctrine qui s'intéresse aux lois appliquées par Jésus dans la guérison des malades et la résolution des aléas de la vie. Pour ses troisièmes noces, Doris Day épouse en 1951 Martin Melcher, qui adoptera son fils Terrence. Ce dernier deviendra ensuite un musicien et producteur à succès connu sous le nom de Terry Melcher. Le couple prend fin à la mort de Martin Melcher en 1969. Le dernier mariage de Doris Day remonte à 1976 et durera jusqu'en 1982, avec Barry Comden, maître d'hôtel d'un des établissements favoris de la comédienne et chanteuse. Mais l'idylle prendra fin, Comden estimant que la star était "plus attachée à ses animaux qu'à lui" (Los Angeles Times).

Les animaux ont été la grande passion de l'artiste qui, après cinq ans de télévision, arrête le show-business pour se dévouer aux droits des animaux, un engagement qui rappelle celui d'une autre icône, française cette fois, Brigitte Bardot. Cet amour pour les bêtes est né quand elle doit se remettre d'un grave accident de voiture à 16 ans qui lui a broyé les os et que son chien Tiny lui tient compagnie. D'après ses mémoires, la mort de son chien qui a été renversé alors qu'elle le promenait sans laisse lui a fait éprouver un fort sentiment de culpabilité qui l'entraînera à s'intéresser aux droits des animaux. En 1977, Doris Day fonde, avec son mari Barry Comden, sa propre oeuvre caritative pour animaux appelée Doris Day Pet Foundation. Doris et Barry offrent 100 000 dollars sur leurs propres deniers pour aider l'association à se lancer.